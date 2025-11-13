Gürcistan'daki Uçak Kazasında Son Son Şehidimizin Naaşına Ulaşıldı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan üzerinde düşen C-130 askeri kargo uçağındaki 20 askerden son şehidimizin de naaşına ulaşıldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında yapılan arama çalışmaları sonucu son şehidimizin naaşına da ulaşıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır." ifadesine yer verildi.
NE OLMUŞTU
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağı dün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştü. Uçakta uçuş ekibiyle birlikte 20 personel bulunduğu açıklanmıştı.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı da askeri kargo uçağının, Gürcistan hava sahasına girdikten 27 dakika dakika sonra radar bağlantısının kesilmesinin ardından Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü belirtmişti.
Dün, enkazın olduğu bölgede ekiplerin çalışması devam ederken uçağın kara kutusuna ulaşılmış, Türkiye'ye getirilmişti.
Kaynak: Haber Merkezi