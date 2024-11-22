Tarkan'dan Tutuklanan Nasuh Mahruki'ye Destek Paylaşımı

Ünlü şarkıcı Tarkan'dan tutuklanan AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'ye destek mesajı geldi.

"YANINDAYIZ"

Tarkan, sosyal medya hesaplarından yaptığı ayrı ayrı paylaşımlarda "Yanındayız 'Nasuh Mahruki yalnız değildir" ile "Ülkesinin zor gününde canla başla halkının yanında olan Nasuh Mahruki’nin biz de bu zor zamanında yanındayız" ifadelerini kullandı.

AKUT kurucularından ve eski başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Mahruki'nun tutuklanmasında takipçi ve görüntülenme sayılarının fazlalığı da gerekçelerden biri olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem