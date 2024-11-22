Tarkan'dan Tutuklanan Nasuh Mahruki'ye Destek Paylaşımı
Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan AKUT'un eski Başkanı Nasuh Mahruki'ye megastar Tarkan'dan destek geldi. Tarkan, yaptığı paylaşımlarla Mahruki'nin yalnız olmadığını ifade etti.
Ünlü şarkıcı Tarkan'dan tutuklanan AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'ye destek mesajı geldi.
"YANINDAYIZ"
Tarkan, sosyal medya hesaplarından yaptığı ayrı ayrı paylaşımlarda "Yanındayız 'Nasuh Mahruki yalnız değildir" ile "Ülkesinin zor gününde canla başla halkının yanında olan Nasuh Mahruki’nin biz de bu zor zamanında yanındayız" ifadelerini kullandı.
Yanındayız #NasuhMahrukiYalnızDeğildir— Tarkan (@tarkan) November 21, 2024
AKUT kurucularından ve eski başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Mahruki'nun tutuklanmasında takipçi ve görüntülenme sayılarının fazlalığı da gerekçelerden biri olmuştu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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