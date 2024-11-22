Tarkan'dan Tutuklanan Nasuh Mahruki'ye Destek Paylaşımı

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan AKUT'un eski Başkanı Nasuh Mahruki'ye megastar Tarkan'dan destek geldi. Tarkan, yaptığı paylaşımlarla Mahruki'nin yalnız olmadığını ifade etti.

Son Güncelleme:
Tarkan'dan Tutuklanan Nasuh Mahruki'ye Destek Paylaşımı

Ünlü şarkıcı Tarkan'dan tutuklanan AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'ye destek mesajı geldi.

"YANINDAYIZ"

Tarkan, sosyal medya hesaplarından yaptığı ayrı ayrı paylaşımlarda "Yanındayız 'Nasuh Mahruki yalnız değildir" ile "Ülkesinin zor gününde canla başla halkının yanında olan Nasuh Mahruki’nin biz de bu zor zamanında yanındayız" ifadelerini kullandı.

Tarkan'dan Tutuklanan Nasuh Mahruki'ye Destek Paylaşımı - Resim : 1

AKUT kurucularından ve eski başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Mahruki'nun tutuklanmasında takipçi ve görüntülenme sayılarının fazlalığı da gerekçelerden biri olmuştu.

Nasuh Mahruki’nin Tutuklanma Kararı 'Görüntülenme Sayısı'ndan Çıktı: Pes Dedirten GerekçeNasuh Mahruki’nin Tutuklanma Kararı 'Görüntülenme Sayısı'ndan Çıktı: Pes Dedirten GerekçeGüncel
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki TutuklandıEski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki TutuklandıGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Nasuh Mahruki Tarkan
Son Güncelleme:
'Yenidoğan Çetesi' Davasına TBMM’den Heyet Geliyor 'Yenidoğan Çetesi' Davasına TBMM’den Heyet Geliyor
Atlara Nal Çakılmasının Asıl Nedeni Meğer Buymuş Atlara Nal Çakılmasının Asıl Nedeni Meğer Buymuş
Çayın Yanında Yeni Favoriniz Olacak: Çıtır Çıtır Sigara Böreği Tarifinin Sırrı Ortaya Çıktı Çayın Yanında Yeni Favoriniz Olacak: Çıtır Çıtır Sigara Böreği Tarifinin Sırrı Ortaya Çıktı
Nazilli Belediye Başkanı Sağanak Sonrası Baskınlar İçin Herkesten Özür Diledi Belediye Başkanı Herkesten Özür Diledi