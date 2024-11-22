'Yenidoğan Çetesi' Davasına TBMM’den Heyet Geliyor

'Yenidoğan Çetesi'nin davasının ilk duruşması bugün 5. gününde devam edecek. 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı duruşmayı bugün TBMM İnsan Hakları Komisyonu da takip edecek.

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'Yenidoğan Çetesi' Davasına TBMM’den Heyet Geliyor

İstanbul'da doktor Fırat Sarı liderliğindeki suç örgütü, yenidoğan bebekleri önceden anlaştıkları hastanelere sevk ederek, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) para almak için ölümlerine neden olmuştu. Türkiye gündeminden düşmeyen 'Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması dün 4. gününde devam etti.

Sabahın haberine göre; 'Yenidoğan Çetesi' davasında 5'inci gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu bugün duruşmayı takip edecek.

Komisyon Başkanı AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ve komisyon üyeleri Saadet Partisi Milletvekili Mesut Doğan, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım duruşmayı salonda takip edecek.

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Kaynak: Sabah

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