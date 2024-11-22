Nazilli Belediye Başkanı Sağanak Sonrası Baskınlar İçin Herkesten Özür Diledi

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Aydın’ın Nazilli İlçesinde sağanak yağış etkili oldu. Cadde, sokak ve altgeçitler suyla doldu. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki demiryolu altgeçidi, 75'inci Yıl Bulvarı ve Alparslan Türkeş Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Karaçay, Sümer, Dumlupınar, Şirinevler, Yıldıztepe ve Sanayi Mahalleleri’nde su baskınları şiddetli şekilde kendini gösterirken, sahaya çıkan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik bir açıklama geldi.

Başkan Tetik “En kısa sürede Nazilli Belediyesi olarak hasarlı yerlerin yaralarını sarmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bunun için de Nazilli Belediyesi olarak tüm halkımızdan özür diliyoruz” dedi.

“ÖZÜR DİLİYORUZ”

Tetik şöyle konuştu: Meydana gelen su baskınlarına Aydın Büyükşehir ekipleri ve Nazilli Belediyemizin ekipleri ortaklaşa plan ve program dahilinde anında müdahale etti. Ekiplerimizin zamanında yapmış oldukları müdahaleler ile oluşacak olan zararları en aza indirmeyi başardık. Hala çalışmalarımız sürüyor. İlçemizde şu anda herhangi bir can kaybı bulunmamakta. Ancak bazı bölgelerimizde maddi hasarlar meydana geldi. Nazilli Belediyesi olarak tüm halkımızdan özür diliyoruz, sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız. Tekrar tüm Nazilli halkımıza geçmiş olsun diyorum.

Kaynak: DHA