Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz Hakkında Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosunca, Fatih Altaylı'nın yazdığı "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazısı ve İsmail Saymaz'ın katıldığı bir televizyon kanalında öne sürdüğü "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Saymaz'ın sözlerinin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından doğru olmadığının teyit edildiği bilgisi aktarılırken, soruşturmanın iki şüpheli yönünden "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatıldığı ifade edildi.

İSMAİL SAYMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soruşturmaya ilişkin şunları söyledi:

"'Erdoğan, istifa eden MHP’li milletvekilleriyle ilgili Bahçeli’ye bazı görüntüler izletti' dediğimiz iddiasıyla Fatih Altaylı’ya ve bana soruşturma açıldı. Benim böyle bir ifadem yok. Velev ki dedim… Kaçak altın soktuğu iddia edilen vekillerle ilgili soruşturma yok, bize var."

Kaynak: Cumhuriyet