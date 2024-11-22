Bakan Yerlikaya Duyurdu: 10 Bin Sürücüye Ceza Yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, usulsüz çakar kullananlara yeni cezalar getirildiğini belirterek, "Dün gece TBMM'den geçen 'Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la birlikte; çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süre ile trafikten menedilecek. Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde 2 veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süre ile trafikten menedilecek. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek" ifadelerini kullandı.

Bu yıl yapılan çakarlı araç denetimlerine ilişkin de bilgi veren Yerlikaya, "1 Ocak- 31 Ekim 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce; ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan toplam 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı. Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA