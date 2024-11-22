Yangın Çıkan Dershanede Binanın Sahibi Öğretmen Ölü Bulundu

Sivas'ta bir apartmanın en üst katında dershane olarak kullanılan bölümün çatısında çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri, dershanenin sahibi ve aynı zamanda matematik öğretmeni olan 47 yaşındaki Cafer Başar Bulut'un cansız bedenine ulaştı.

Son Güncelleme:
Yangın Çıkan Dershanede Binanın Sahibi Öğretmen Ölü Bulundu

Sivas'ta Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4’ncü katında dershane olarak kullanılan bölümün çatısında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında alev ve dumanları görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri binadan tahliye edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangın, binadaki diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası çatıda hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın Çıkan Dershanede Binanın Sahibi Öğretmen Ölü Bulundu - Resim : 1

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ÖLÜ BULUNDU

Yangın sonrası itfaiye ekipleri dershane içerisinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede dershanede sahibi ve matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut (47) ölü bulundu. Bulut'un cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öğretmenin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı dökerken, Bulut'un bazı günler dershanede oluşturduğu odada kaldığı öğrenildi.

Cafer Başar Bulut'un kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Japonların Vazgeçilmez Yemeği Suşi Meğer Böyle Bulunmuş Japonların Vazgeçilmez Yemeği Suşi Meğer Böyle Bulunmuş
Muş'ta 24 Yaşındaki Uzman Çavuştan Acı Haber: Evinde Ölü Bulundu Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
Ankara'da Trafik Magandası Dehşet Saçtı! Otobüs Şoförüne Bıçak Çekip, Tehditler Savurdu Ankara'da Trafik Magandası Dehşet Saçtı! Otobüs Şoförüne Bıçak Çekip, Tehditler Savurdu
Fatih Balat’ta 18 Metrelik Lüks Yat Kül Oldu Balat’ta Lüks Yat Kül Oldu
Küflü Peynirin İnanılmaz Faydaları Ortaya Çıktı: Duyan Kilo Kilo Alıyor Küflü Peynirin İnanılmaz Faydaları Ortaya Çıktı: Duyan Kilo Kilo Alıyor
3 Araca Çarparak Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Sürücü, Yaya Olarak Kaçtı Ortalığı Savaş Alanına Çevirip Yaya Olarak Kaçtı