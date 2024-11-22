Yangın Çıkan Dershanede Binanın Sahibi Öğretmen Ölü Bulundu

Sivas'ta Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4’ncü katında dershane olarak kullanılan bölümün çatısında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında alev ve dumanları görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri binadan tahliye edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangın, binadaki diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası çatıda hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ÖLÜ BULUNDU

Yangın sonrası itfaiye ekipleri dershane içerisinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede dershanede sahibi ve matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut (47) ölü bulundu. Bulut'un cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öğretmenin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı dökerken, Bulut'un bazı günler dershanede oluşturduğu odada kaldığı öğrenildi.

Cafer Başar Bulut'un kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek

Kaynak: DHA