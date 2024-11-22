Fatih Balat’ta 18 Metrelik Lüks Yat Kül Oldu
Fatih Balat sahiline demirlenmiş "Luxury 2" isimli 18 metrelik lüks yat, gece saatlerinde çıkan yangında alevlere teslim oldu. İçerisinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesine rağmen yat tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.
Yangın, saat 02.15 sıralarında Fatih Balat sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahile demirlenmiş 18 metrelik Luxury 2 isimli yat, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye, sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler müdahale esnasında büyüyerek tüm yatı sardı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında teknede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin uzun süre soğutma çalışması yaptığı yat kullanılamaz hale geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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