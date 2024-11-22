Ankara'da Trafik Magandası Dehşet Saçtı! Otobüs Şoförüne Bıçak Çekip, Tehditler Savurdu

Ankara'da trafikte korku dolu anlar yaşandı. Akşam saatlerinde Altındağ'da özel halk otobüsü şoförü ile bir sürücü arasında tartışma yaşandı. Trafikte seyir halindeyken devam eden tartışmada sürücü, aracının camından bıçak savurarak otobüs şoförüne tehditlerde bulundu. Bir süre sonra trafik ışıklarında duran sürücü, aracından inerek otobüs şoförüne yöneldi. Önce cama elinde bulunan bıçakla vurdu, ardından yumrukladı.

Otobüste bulunan yolcular ise panik dolu anlar yaşadı. Ardından aracına dönen sürücü bölgeden uzaklaştı. O anlar otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BIÇAKLI SALDIRGAN YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada saldırganın kimliği belirledi. Ziya Oralay Caddesi üzerinde olduğu saptanan sürücü A.G., bölgeye giden motorize polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli A.G.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA