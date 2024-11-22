Alkollü Polis Tabancasını Temizlerken 8 Yaşındaki Çocuğu Vurdu

Aksaray'da bir polis memuru, tabancasını temizlediği sırada 8 yaşındaki çocuğu vurdu. Gözaltına alınan polis memurunun alkollü olduğu belirlendi. Polis memuru açığa alınırken, ağır yaralanan çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Alkollü Polis Tabancasını Temizlerken 8 Yaşındaki Çocuğu Vurdu

Aksaray'da Büyük Bölcek Mahallesi'de 19 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen olayda; polis lojmanlarında koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö., görev başındayken güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek istedi. Temizlediği esnada polis memurunun dikkatsizliği sonucu tabanca aniden ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun sokakta oynayan 8 yaşındaki E.C.D. isimli çocuğa isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

AÇIĞA ALINDI

Gözaltına alınan polis memuru sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, burada yapılan tetkiklerde alkollü olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğünün inceleme yaptığı, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının da tahkikat başlattığı olayla ilgili polis memuru açığa alındı.

Kaynak: İHA

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