Kadına Yönelik Şiddete Karşı Komisyon Kararı Resmi Gazete'de
TBMM'de kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için kurulan Meclis komisyonun üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyonun başına erkek başkanın seçilmesi mecliste tartışma yaratmıştı.
TBMM'de tüm partilerin ortak önergesiyle kadına yönelik şiddete karşı kurulan araştırma komisyonu üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM'de alınan karara göre, 22 üyeden oluşan komisyonun başkanlığına AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu seçildi. AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan başkanvekili, AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut sözcü olarak belirlendi.
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