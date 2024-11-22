3 Araca Çarparak Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Sürücü, Yaya Olarak Kaçtı

Osmangazi'de kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki üç araca çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. Alkol şişelerinin bulunduğu araçtan inen sürücü, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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3 Araca Çarparak Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Sürücü, Yaya Olarak Kaçtı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki 3 otomobile çarptı. Yaşanan kazada ortalık savaş alanına dönerken, kaza yapan sürücü yaya şekilde olay yerinden kaçtı. Ayrıca, kaza yapan otomobilde alkol şişeleri bulundu.

Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün idaresinden çıkarak park halindeki 3 otomobile çarptı.

3 Araca Çarparak Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Sürücü, Yaya Olarak Kaçtı - Resim : 1
Yaşanan kaza sonrası olay yeri savaş alanına dönerken, kaza yapan sürücü yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada park halindeki otomobillerde maddi zarar oluşurken, kazaya karışan otomobilde ise alkol şişelerinin olduğu tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

3 Araca Çarparak Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Sürücü, Yaya Olarak Kaçtı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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