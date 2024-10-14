Fatih Altaylı 'Delireceğim' Diyerek İsyan Etti! İşte Eski Bakanla Yeni Bakanın Audi Kavgası... Küfürler Havada Uçuştu

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalından çok konuşulacak iddialarda bulundu. Limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerine yönelik yıllık 750 liralık kesinti yapılmasını öngören torba yasa teklifine tepki gösteren Altaylı, "Delireceğim gerçekten delireceğim! Bu kadar ahmakça, ahmakça da değil bizi ahmak yerine koyan vatandaşı eşek yerine koyan bir şey olamaz" dedi.

ESKİ BAKAN İLE YENİ BAKANIN 'AUDİ' KAVGASI

Altaylı devamında eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile mevcut bakan İbrahim Yumaklı arasındaki kavgayı şöyle anlattı:

"Tarım Bakanlığı hikayeyi duymuşsundur. Eski Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, Tarım Bakanı’yken altına bunun bir tane makam arabası vermişler Audi A8 bugün bayi fiyatı 20 milyon TL. Sonra Vahit Kirişçi Bey bakanlıktan alınmış. Giderken yanında Audi'sini de götürmüş. Audi A8'e yeni gelen Bakan demiş ki; Audi nerede neyse aramışlar taramışlar bakanda duruyor. Bir şekilde bakanın oradan bak servise götüreceğiz diye kaçırmışlar arabayı bakanlığın altına park etmişler. Garajına gizlemişler.

'KÜFÜR KIYAMET...'

Bu sefer eski bakanın korumaları arıyorlar. Nerede o araba falan filan diye bulamıyorlar. Vahit Kirişçi eski bakan yeni Bakanı arıyor küfür kıyamet arabamı ne yaptınız diye. Yeni Bakan da verin şu adamın arabasını diyor, veriyorlar. Yeni Bakan da 20 milyonluk araba eski bakan da 20 milyonluk araba şimdi bu şatafat sürsün diye sana bana vergi. Harcamadığım paranın kredi kartına vergi… Zaten vergilerle inim inim inleyerek aldığın otomobile vergi… Noter işlerine yeni vergi… Her şeye yeni vergi… Ama bak bu kredi kartı limitine vergi kadar ben saçma bir şey görmedim."