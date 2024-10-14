'Kamu Tasarrufu'nda Geri Adım: O Hizmet Devam Edecek

Kamu tasarrufları kapsamında iptal edilen memurlara servis hizmetinin devam edeceği bildirildi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. "Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Yalçın paylaşımının devamında da Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz imzalı yazıyı da ekledi.

Susmaz imzalı yazıda şu ifadeler yer alıyor:

"17 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri konulu ve 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına ilişkin bir takım tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmetleri sonlandırılmış, toplu taşıma olmayan yerlerde ise en etkin ve ekonomik yöntemler tercih edilmek suretiyle personel servisi hizmetine imkan tanınmıştır.

Personel servisi hizmeti sonlandırılan kamu kurum ve kuruluşlarınca iletilen taleplerde; servis hizmetine ihtiyacın devam ettiği, özellikle bakanlık merkez teşkilatlarının yer aldığı bölgelerde yaşanan trafik yoğunluğunun mesai başlangıç ve bitiş saatlerine riayeti olumsuz etkilediği, personel servisinin sonlandırılmasının bireysel araç kullanımını artırdığı, toplu taşıma kullanan personelin önemli bir kısmının ise birden fazla vasıta kullanması sebebiyle zaman kaybı yaşadığı ve bu durumun personelin mağduriyetine neden olduğu hususları bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde, kamu hizmetlerinin aksatılmaması ve personel mağduriyetinin giderilmesi amacıyla personel servisi hizmeti sunması Cumhurbaşkanlığı iznine tabi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, mezkûr Genelge'de yer alan personel servislerine ilişkin kriterlere uyulması ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması kaydıyla personel servisi hizmeti sağlaması hususunda izin verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, söz konusu iptal kararını, “3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak. İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşımı olan yerlerde kaldırılacak. Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını da sıkı kurallara tabi tutulacak. Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanacak" ifadeleriyle açıklamış ve kamu personeli için toplu taşıma kartı geleceğini söylemişti.

Söz konusu karar memurlar başta olmak üzere memur sendikalarının da büyük tepkisini çekmişti.