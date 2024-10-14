45 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Ünsal Soyer, evinde hareketsiz halde bulundu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülen Soyer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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45 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Muğla'da Menteşe Kiramettin Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Ünsal Soyer, evinde hareketsiz şekilde bulundu. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu ilk incelemede Ünsal Soyer’in vefat ettiği belirlendi. İlk incelemelerde Soyer’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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