"Geçmişten Günümüze Trabzon’da Doğal Afetler" Kitabı Yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi eski daire başkanlarından olan ve halen kurumda mühendis olarak görev yapan Fatih Erol’un ikinci kitabı olan "Geçmişten Günümüze Trabzon’da Doğal Afetler" adlı eser okuyucuları ile buluştu.

Yoğun bir katılımla imza günü düzenleyen Erol, genç akademisyen Mustafa Topsakal ile birlikte kaleme aldığı adlı kitabıyla Trabzon’un afet geçmişini kapsamlı bir şekilde araştırdı. Erol, çalışmanın, Trabzon’da bugüne kadar kaydedilmiş doğal afetlerin en kapsamlı envanterini sunduğunu belirtti.

Kitapta, 1848’den günümüze kadar gerçekleşen 367 önemli afet olayı detaylandırıldı. Bu afetlerin 115’inde can kaybı yaşanırken, toplamda 667 kişi hayatını kaybetti. Erol, "Trabzon’da tespit edebildiğimiz ilk afet 1848’de meydana gelen ve ekonomik kayıplara sebebiyet veren fırtına olayıdır. Yine tespit edebildiğimiz ilk ölümlü afet ise 1860’ta Akçaabat Hıdırnebi’de gerçekleşen çığ felaketidir" dedi.



Kitapta Trabzon’da afetlerden kaynaklanan göç olaylarına da yer verildiğini söyleyen Erol, “Bu eser Trabzon’un 1800’lü yıllarından itibaren karşılaştığı sel, deprem, heyelan ve çığ gibi doğal afetleri ele alıyor. Arşiv belgeleri, gazete kayıtları ve literatür taramalarıyla desteklenen bu çalışma, afetlerin etkilerini geçmişten günümüze yaşanan göçleri ortaya koyuyor. Geçmiş afetlerden ders çıkararak, gelecekte benzer olaylara karşı alınabilecek önlemlere ışık tutmayı amaçlayan kitabımız Trabzon’un doğal afet tarihi konusunda önemli bir kaynak niteliğindedir” dedi.

"Geçmişten Günümüze Trabzon’da Doğal Afetler" adlı kitabın Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür yayını olarak basıldığını belirten Erol, kitabın Trabzon’un yazın hayatına katılmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç’e teşekkür etti.

Kaynak: İHA