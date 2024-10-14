'Domuz Eti Skandalı'nın Ardından Gözler Et ve Süt Kurumu'nda: Tedirgin Eden İddia

Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesinin ardından gözler Et ve Süt Kurumu'na çevrildi. Kurumun, geçmişte HAK'tan helal sertifika almış olma koşulunu, yurt dışındaki herhangi bir kuruluştan helal sertifikası alma koşuluna çevirdiği iddia edildi.

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'Domuz Eti Skandalı'nın Ardından Gözler Et ve Süt Kurumu'nda: Tedirgin Eden İddia

Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş gıda listesine göre, Köfteci Yusuf isimli restoran zincirinde domuz eti tespit edildiği gündemini konuşurken, et tedarikine ilişkin vatandaşın endişesi arttı.

'Domuz Eti Skandalı'nın Ardından Gözler Et ve Süt Kurumu'nda: Tedirgin Eden İddia - Resim : 1

Gözler bir yandan da Et ve Süt Kurumu’na (ESK) çevrilirken, ithal etlerde ‘helal’ sertifika şüpheleri de yeniden alevlendi. ESK’nin geçmiş ithal et şartnamelerinde Helal Akreditasyon Kurumu’ndan (HAK) belge alma zorunluluğu bulunurken, ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan’ın döneminde bu zorunluluğun kaldırıldığı iddia edilirken, bunun yerine yurt dışındaki herhangi bir kuruluştan helal sertifikası alma şartı getirildiği öne sürüldü.

'Domuz Eti Skandalı'nın Ardından Gözler Et ve Süt Kurumu'nda: Tedirgin Eden İddia - Resim : 2

ESK'nın en yoğun et ithalatını yaptığı Polonya’da, yalnızca bir firma üzerinden yapılan ithalatlar da kesimhanenin helal kesim standartlarına uygun olup olmadığı konusunda endişeleri artırdı.

Öte yandan, ESK’nin Polonya’dan ithal ettiği etleri en çok satın alan firmaların arasında Köfteci Yusuf’un da olduğu öne sürüldü.

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Köfteci Yusuf Tarım ve Orman Bakanlığı
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