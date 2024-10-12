Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf İçin İlk Açıklama

Sırbistan ve Arnavutluk dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir çok kritik başlıkta açıklamalarda bulundu.

Türkiye siyasetini, DEM Parti ile yeni çözüm süreci iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulunana Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ürünlerinde domuz eti çıkan Köfteci Yusuf hakkında da soru yöneltildi.

“HERKESİN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR”

Bu konu hakkında ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin kendini savunma hakkı olduğunu belirterek; nihai kararın mahkemeler tarafından verildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

“Sözünü ettiğiniz köftecideki denetimde Ankara’da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. İtiraz süreçleri oluyor. Mahkeme Tarım Bakanlığımızın kararını önce iptal ediyor, Bakanlık tarafından bu karara itiraz edildiğinde bu kez itirazlar kabul ediliyor. Yargı süreci tamamlandığında ve kesinleştiğinde de bu denetim raporu yayımlanıyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor. Netice itibarıyla mahkeme nihai kararı veriyor, Bakanlık da denetimin sonucunu yayımlıyor. Bu denetimlerimiz devam edecek, devam ediyor. Sonuç itibarıyla gıda konusu hakikaten ciddiye alınması gereken bir husus."

Kaynak: Gerçek Gündem