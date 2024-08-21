Bakanlıklar ‘İtibardan Tasarruf’ Olmaz Demiş: Reklam İçin Milyonları Harcadılar

İktidarın, ekonomideki yangını frenlemek için ‘kemer sıkıyoruz’ mesajını verdiği ‘Kamuda Tasarruf Tedbirleri’ sözde kaldı. Halka ‘kemer sık’ denirken, iktidar ‘itibardan tasarruf olmaz’ demeye devam ediyor. Beştepe’deki Saray’ın ve Erdoğan’ın uçağının yakıtının maaliyeti dudak uçuklatırken, bakanlıkların da geriye kalır yanının olmadığı görüldü.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde en büyük tasarruf kalemi olarak yer alan temsil ve tanıtım kaleminden yüz milyonlarca liralık harcama yapıldığı ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı hariç, toplam 17 bakanlığın temsil ve tanıtım harcamasının büyüklüğü ağızları açık bıraktı.

2024 dönemine ait bilançosunu açıklamayan Kültür Bakanlığı hariç 17 bakanlık, bu yılın ocak-haziran arasındaki 6 ayda tanıtım ve temsil için 205 milyon 662 bin 167 TL olarak harcamış. Dışişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, bu faaliyet için en çok tanıtım yapan bakanlıklar arasında yer aldı.

İşte bakanlıkların temsil ve tanıtım için harcadıkları miktarlar:

• Dışişleri Bakanlığı: 124 milyon 152 bin 159 TL Ticaret Bakanlığı

• Ticaret Bakanlığı: 39 milyon 874 bin 799 TL

• Gençlik ve Spor Bakanlığı: 2 milyon 324 bin 648 TL

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 3 milyon 526 bin 709 TL

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 1 milyon 684 bin 895 TL

• İçişleri Bakanlığı: 7 milyon 176 bin 582 TL

• Milli Savunma Bakanlığı: 19 milyon 839 bin 233 TL

• Tarım ve Orman Bakanlığı: 1 milyon 821 bin 661 TL

Kaynak: Gerçek Gündem