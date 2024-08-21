Kandilli ve AFAD Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde saat 10.35'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.9 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan verilere göre Ege Denizi'nde saat 10.35'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.9 kilometre olarak ölçüldü.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Deprem Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında da hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 21, 2024
EGE DENIZI https://t.co/WWJG9AQEKB
21.08.2024, 10:35:28 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.9 km#Kandilli
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [50.84 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-08-21
Saat:10:35:27 TSİ
Enlem:39.10778 N
Boylam:25.72167 E
Derinlik:33.84 km
Detay:https://t.co/7w0L5p8PVp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem