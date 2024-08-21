Kandilli ve AFAD Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde saat 10.35'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.9 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

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Kandilli ve AFAD Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan verilere göre Ege Denizi'nde saat 10.35'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.9 kilometre olarak ölçüldü.

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Deprem Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında da hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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