Sosyal Medya Kuyumcularına Dikkat! Altında Büyük Tehlike: Çıplak Gözle Anlamak Mümkün Değil

Güne rekorla başlayan altına vatandaşın ilgisi devam ediyor fakat yatırımcısının dikkat etmesi gereken önemli bir konu var: Dolandırıcılar... Üretici olduklarını iddia eden ve sosyal medya ve e-Ticaret siteleri üzerinden satış yapan bazı firmalar; markalı olmayan, garantisi bulunmayan, merdiven altında üretilen ve sertifikasız ürünler gönderiyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, sipariş ettikleri ürünü satın alan vatandaşlar ellerine geçeni görünce şoke oluyor. Çünkü ürün ya düşük ayarlı ya da sahte geliyor. Böyle bir durumla karşılaşan ve değişim isteyen vatandaşın bu talebi de kabul edilmiyor.

'İNTERNETTEN ALTIN ALIMLARINA DİKKAT ETMEK GEREK'

Kuyumculuk işiyle uğraşan Ramazan Özsoy, "Belli bir kesim de sosyal medya veya internet ilanlarına kanarak alım tercihini o alanda değerlendiriyor. İnternet üzerinden yapılan altın alımlarına dikkat etmek gerek. Video ve fotoğraflarla insanları kandırabiliyorlar. Bir müşterimiz Mardin’den bir altın takı seti aldı, ardından bize teyit için getirdi. Alınan ürünün 14 ayar olduğu söylenmiş, ancak ürün 8 ayar çıktı. 65 bin lira para ödemiş, bugün bozdurmaya kalksa 25 bin etmez. Ciddi zarar etti. Bir diğer müşterimiz de toplu çeyrek alımı yapmış ve çeyreklerde biri sahte çıktı. Bunun gibi durumlarla yaşanabiliyor" dedi.

'ÇIPLAK GÖZLE ANLAMANIZ MÜMKÜN DEĞİL'

İnternet üzerinden altın alımlarında değişim olmadığına dikkat çeken Özsoy “Bizim toplumun bir kuyumcusu vardır tüm alışverişini oradan yapar ve güven sağlanmıştır. Ancak burada ürünü kimden aldığınızı bilmiyorsunuz. Ürün sahte ya da ayarı düşük çıktığında değişim kabul edilmiyor. Satıcı bu kez alıcıyı suçluyor. Mutlaka tanınmış ve bilindik firmalar ile çalışın, çünkü sahte veya ayarı düşük ürünü çıplak gözle anlamanız mümkün değil" ifadelerini kullandı.