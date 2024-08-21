33 Yıl Hapis Cezası Bulunuyordu... Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin’de hakkında 33 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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33 Yıl Hapis Cezası Bulunuyordu... Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu çerçevede 'kasten adam öldürme' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması'suçlarından 33 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası bulunan M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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