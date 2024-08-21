Kamyon ile Çarpışan Otomobil Savruldu: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

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Kamyon ile Çarpışan Otomobil Savruldu: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'da Cengizhan Akdağ (23) yönetimindeki otomobil Alaca'dan Zile istikametine seyir halindeyken, Yozgat'tan Çorum yönüne giden Mustafa Ö. (50) idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüje çıkarak durabildi. Araçta bulunan Nurcan Yalnız (23) çarpışmanın şiddetiyle araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan sürücü Cengizhan Akdağ, önce Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Akdağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon şoförü Mustafa Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Çorum Trafik kazası
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