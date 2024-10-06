Duyum Alan Fatih Altaylı İktidardan Önce Davrandı! 2025 Asgari Ücret Zammını Açıkladı
Gazeteci Fatih Altaylı, yılbaşında yapılması beklenen asgari ücret zammına ilişkin duyumlarını paylaştı. Hükümetin enflasyon hedeflerinin zam oranını belirlemede yeterli olmayacağını belirten Altaylı, asgari ücret zammıyla ilgili net rakam verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomik gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı, hükümetin hedef enflasyon oranının yüzde 17,5 olduğunu, ancak bunun üstünde bir zam yapılacağını öne sürdü. Gerçek enflasyonun ise yüzde 47 olduğunu vurgulayan Altaylı, yapılacak zammın bu oranın altında, ancak hedef enflasyonun üzerinde olacağını ifade etti.
Altaylı, yaptığı değerlendirmede hükümetin sosyal dengeleri gözeterek yüzde 35'lik bir zam yapacağını öngördü. Yeni asgari ücretin 22.950 TL olabileceğini belirten Altaylı, "Hedef enflasyon yüzde 17,5, ancak bu oranda bir zam hükümetin toplumsal sorunlarla mücadele etmesini zorlaştırır. O yüzden zam oranı, hedefin üzerinde ama gerçek enflasyonun altında olacak" dedi.
Altaylı, 22 yıldır hükümetin adımlarını yakından takip ettiğini ve bu tecrübeler doğrultusunda tahminlerde bulunduğunu ifade ederek, "Yılbaşında yapılacak zamla asgari ücretin 22.950 TL olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.