Duyum Alan Fatih Altaylı İktidardan Önce Davrandı! 2025 Asgari Ücret Zammını Açıkladı

Ekonomik gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı, hükümetin hedef enflasyon oranının yüzde 17,5 olduğunu, ancak bunun üstünde bir zam yapılacağını öne sürdü. Gerçek enflasyonun ise yüzde 47 olduğunu vurgulayan Altaylı, yapılacak zammın bu oranın altında, ancak hedef enflasyonun üzerinde olacağını ifade etti.