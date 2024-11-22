Motorine Zam Yolda! Bu Geceden İtibaren Geçerli Olacak

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları de değişkenlik gösteriyor. NTV'de yer alan habere göre, motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zamlı fiyatların bu gece itibarıyla tabelaya yansıması öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

• İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan,

• Benzinin litre fiyatı 42 lira 33 kuruştan satılıyor.