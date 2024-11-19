BENZİN FİYATI Son Dakika: Akaryakıta İNDİRİM Tabelada! (19 Kasım Salı Güncel Benzin-Motorin Fiyatları)
Akaryakıt fiyatları son dakika indirim ve zam haberleri ile araç sahibi milyonların gündeminde. Bu gece yarısı benzinli araç sahipleri için sevindiren bir gelişme yaşandı. Motorin ve benzin litre fiyatları bir aşağı bir yukarı hareket ederken bu kez pompada indirim görüldü. İşte 19 Kasım Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel mazot fiyatı ve benzin fiyatı…
Son dakika: Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.
BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Brent petrol bu sabah varil başına 73,49 dolardan işlem görürken, benzine 60 kuruş indirim geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 42,33 lira, Ankara'da 42,75 lira, İzmir'de 43,24 lira, Adana'da 43,49 lira, Bursa'da 42,98 lira, Antalya'da 43,62 lira, Diyarbakır'da ise 43.78 lira oldu.
Motorin fiyatları ise İstanbul’da litre başına 42,88 TL, Ankara’da 43,44 TL ve İzmir’de 43,92 TL’den satılıyor.
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