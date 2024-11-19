BENZİN FİYATI Son Dakika: Akaryakıta İNDİRİM Tabelada! (19 Kasım Salı Güncel Benzin-Motorin Fiyatları)

Son dakika: Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Brent petrol bu sabah varil başına 73,49 dolardan işlem görürken, benzine 60 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 42,33 lira, Ankara'da 42,75 lira, İzmir'de 43,24 lira, Adana'da 43,49 lira, Bursa'da 42,98 lira, Antalya'da 43,62 lira, Diyarbakır'da ise 43.78 lira oldu.

Motorin fiyatları ise İstanbul’da litre başına 42,88 TL, Ankara’da 43,44 TL ve İzmir’de 43,92 TL’den satılıyor.