Tarkan’dan Gazze tepkisi: Dünya bu vahşeti sessizce izliyor, insanlık adına utanç verici

Tarkan, “Gazze’ye ağır bombardımanlar devam ediyor. Masum siviller, çocuklar öldürülüyor. Ve dünya sessizce izliyor bu vahşeti. İnsanlık adına çok üzücü ve utanç verici" dedi.

Tarkan’dan Gazze tepkisi: Dünya bu vahşeti sessizce izliyor, insanlık adına utanç verici

Megastar Tarkan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla sivillerin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak paylaşım yaptı.

X hesabından paylaşım yapan Tarkan, “Gazze’ye ağır bombardımanlar devam ediyor. Masum siviller, çocuklar öldürülüyor. Ve dünya sessizce izliyor bu vahşeti. İnsanlık adına çok üzücü ve utanç verici" ifadesini kullandı.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas savaşının başlangıcından bu yana İsrail'in, Gazze'ye yönelik en yoğun bombardımanlarını gerçekleştirdiği bir gece oldu. Gazze Şeridi'nde neredeyse tamamen uygulanan iletişim kesintisi nedeniyle neredeyse 2,3 milyon insanın birbirleriyle ve dış dünyayla iletişimi büyük ölçüde kesildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 3 bin 595'i çocuk olmak üzere 7 bin 703'e yükseldi; 19 bin 734 kişi ise yaralandı.

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