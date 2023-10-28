İsrail-Hamas savaşı, Türkiye'de Yahudileri hedef haline getirdi: İzmir'deki sinagoga ırkçı saldırı

İzmir'deki Etz Hayim Sinagogu’na ırkçı saldırı düzenlendi. Sinagogun kapısına "Katil İsrail" yazıldı, tanıtım panoları kırmızıya boyandı.

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İsrail-Hamas savaşı, Türkiye'de Yahudileri hedef haline getirdi: İzmir'deki sinagoga ırkçı saldırı

İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışmaların şiddeti her geçen gün artarken, Türkiye'de İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek eylemleri sürüyor.

Ancak, yaşananlar karşısında Türkiye'deki Yahudiler toplumları İzmir ve İstanbul'da tüm etkinliklerini iptal etmişti.

Avlaremoz'un haberine göre, cuma akşamı İzmir’de Etz Hayim Sinagogu’na ırkçı bir saldırı gerçekleşti. Etz Hayim Sinagogu’nun kapısının bulunduğu giriş cephesine kırmızı sprey boyayla ‘Katil İsrail’ yazıldı. Ayrıca sinagogun kapısı ve yanında bulunan tanırım panoları da kırmızı sprey boyayla karalandı.

Saldırıyı düzenleyen kişi güvenlik kameralarından tespit edildi ve yakalanarak savcılığa sevk edildi.

Etz Hayim Sinagogu aktif olarak ibadete açık değil ancak etkinlik merkezi olarak kullanılıyor. İsrail – Hamas savaşının başlamasıyla artan güvenlik kaygısı sebebiyle İzmir’de de İstanbul’da olduğu gibi tüm etkinlikler iptal edilmişti.

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İsrail-Filistin gerginlik
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