Eskişehir’de Mercek Operasyonu’nda 53 şahıs yakalandı
Eskişehir’de gerçekleştirilen Şehit Jandarma Emrah Ünalan Jasat Mercek Operasyonu’nda 53 şahıs gözaltına alınırken, 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçtiğimiz 23-27 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde Şehit J.Asb.Üçvş. Emrah Ünalan - JASAT Mercek Operasyonu gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen operasyona Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 262 personel katıldı.
Operasyon çerçevesinde çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 53 şahıs yakalandı.
Yakalanan 38 şahsın 1 yıldan az cezası olduğu öğrenilirken, 15 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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