Eskişehir’de Mercek Operasyonu’nda 53 şahıs yakalandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen Şehit Jandarma Emrah Ünalan Jasat Mercek Operasyonu’nda 53 şahıs gözaltına alınırken, 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eskişehir’de Mercek Operasyonu’nda 53 şahıs yakalandı

Geçtiğimiz 23-27 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde Şehit J.Asb.Üçvş. Emrah Ünalan - JASAT Mercek Operasyonu gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyona Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 262 personel katıldı.

Operasyon çerçevesinde çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 53 şahıs yakalandı.

Yakalanan 38 şahsın 1 yıldan az cezası olduğu öğrenilirken, 15 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Eskişehir İçişleri Bakanlığı Operasyon Ali Yerlikaya
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