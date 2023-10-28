Avukat Feyza Altun: Polat ailesi tarafından tehdit ediliyorum

Dilan Polat-Engin Polat çifti hakkında başlatılan kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturması devam ediyor. Sosyal medyada çift ile ilgili açıklamalar ve paylaşımlar yapan avukat Feyza Altun, Polat ailesi tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Gazeteci Erk Acarer'in yayınına katılan Feyza Altun, Polat ailesi tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Altun, sosyal medya hesabından aldığı tehdit mesajlarını paylaşarak, “Hesabı 'aileden birinin' kullandığını biliyorum” dedi.

Feyza Altun "Bana 'Yakından izliyoruz seni, ne yaptığını biliyoruz. 10 kişilik listenin başındasın' dediler. Ben de 'Gelin vurun, en fazla onu yapabilirsiniz' dedim" şeklinde konuştu.

Altun sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu mesajları atan kişi, adım kadar eminim aileden biri. Mesajlaşmada sansürlediğim yeri görüyorsun. Orayı asla söylemeyeceğim. Kimsenin özel hayatı beni asla ilgilendirmez ama burada benim çoğuma laf ettiği için ben de özel bir şey yazdım. Delirdi onu yazınca. Orada emin oldum, aileden biri. Sosyal medyacım araştırdı, bu hesap 2021 yılında açılmış. 2 kere isim değiştirmiş. Hesabın ilk ismi; 'siladogufan'. E-mailini de buldum. Avukatım suç duyurusunda bulundu. Ben bunu bulacağım. Bu arada, VPN kullanıyor. VPN de Gürcistan gösteriyor. Gürcistan olması da çok manidar."