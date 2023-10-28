Fenerbahçe'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel forma!

Fenerbahçe, Pendikspor maçında sahaya Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel hazırlanan formasıyla çıkacağını açıkladı.

29 Ekim’de (yarın) oynanacak karşılaşma öncesinde kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'SONSUZA DEK CUMHURİYET'

"Tam 100 yıl önce, bir ulusun uyanışı, kimliğine ve bağımsızlığına kavuşması;

Medeniyet basamaklarına atılan fedakârlık, emek dolu ilk adım.

Cumhuriyetimizin asırlık tarihinde her zaman ülkesini ve milli değerleri benliğinde hisseden Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçemiz,

EN BÜYÜK BAYRAMIMIZIN 100. yıl dönümü için tasarımında tarihimizden kesitlerin yer aldığı özel bir forma hazırladı.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde,

29 Ekim 2023 Pazar günü oynayacağımız Siltaş Yapı Pendikspor maçında gururla taşıyacağımız formamızda;

İlkeleri ve fikirleriyle hedeflerimize ışık tutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi, 1923 yılında terlettiğimiz formadan ilham alınarak efsane çubuklunun tam önünde yer alıyor.

Formamızın yakasındaki ipler, özgürlüğü uğruna birbirine kenetlenen, kadınıyla, erkeğiyle bağımsızlık mücadelesi veren kahraman halkımızı temsil ediyor.

Her bir çizgisi bir hikayenin parçası olan formamızın arkasında ise Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm fertleri için ‘imza’ bir fotoğraf yer alıyor;

Formamız, kayıtsız şartsız egemenlik temellerinin atıldığı, demokrasinin ve milletin en sağlam dayanağı Türkiye

Büyük Millet Meclisi’nin önünde Cumhuriyetimizin 6. yılında çekilen tarihi fotoğrafı taşıyor…

Sonsuza dek Cumhuriyet!"

BİR CUMHURİYET DÜŞÜNÜN; HER İZİNİ GURURLA TAŞIDIĞIMIZ...

VE BİR FORMA, CUMHURİYETİMİZİN HİKAYESİYLE ÖZDEŞLEŞMİŞ…

29 EKİM'DE FENERBAHÇE SAHAYA 100. YIL ÖZEL FORMASIYLA ÇIKIYOR



Tam 100 yıl önce, bir ulusun uyanışı, kimliğine ve bağımsızlığına kavuşması;

Medeniyet basamaklarına… pic.twitter.com/XQQVLEAO1Q — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 28, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem