Fenerbahçe'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel forma!

Fenerbahçe, Pendikspor maçında sahaya Cumhuriyet'İn 100'üncü yılına özel tasarlanan formayla çıkacak.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel forma!

Fenerbahçe, Pendikspor maçında sahaya Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel hazırlanan formasıyla çıkacağını açıkladı.

29 Ekim’de (yarın) oynanacak karşılaşma öncesinde kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'SONSUZA DEK CUMHURİYET'

"Tam 100 yıl önce, bir ulusun uyanışı, kimliğine ve bağımsızlığına kavuşması;

Medeniyet basamaklarına atılan fedakârlık, emek dolu ilk adım.

Cumhuriyetimizin asırlık tarihinde her zaman ülkesini ve milli değerleri benliğinde hisseden Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçemiz,

EN BÜYÜK BAYRAMIMIZIN 100. yıl dönümü için tasarımında tarihimizden kesitlerin yer aldığı özel bir forma hazırladı.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde,

29 Ekim 2023 Pazar günü oynayacağımız Siltaş Yapı Pendikspor maçında gururla taşıyacağımız formamızda;

İlkeleri ve fikirleriyle hedeflerimize ışık tutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi, 1923 yılında terlettiğimiz formadan ilham alınarak efsane çubuklunun tam önünde yer alıyor.

Formamızın yakasındaki ipler, özgürlüğü uğruna birbirine kenetlenen, kadınıyla, erkeğiyle bağımsızlık mücadelesi veren kahraman halkımızı temsil ediyor.

Her bir çizgisi bir hikayenin parçası olan formamızın arkasında ise Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm fertleri için ‘imza’ bir fotoğraf yer alıyor;

Formamız, kayıtsız şartsız egemenlik temellerinin atıldığı, demokrasinin ve milletin en sağlam dayanağı Türkiye

Büyük Millet Meclisi’nin önünde Cumhuriyetimizin 6. yılında çekilen tarihi fotoğrafı taşıyor…

Sonsuza dek Cumhuriyet!"

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe Cumhuriyet
Son Güncelleme:
Bunun adı çiçek coşturan! Toprağa 1 bardak dökünce ev çiçek bahçesine dönüyor! Bunun adı çiçek coşturan! Toprağa 1 bardak dökünce ev çiçek bahçesine dönüyor!
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundan çıkma ihtimali İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundan çıkma ihtimali
Domatesi çürüten hata. Kesinlikle uzak tutmalıymışız, hiç bilmiyorduk Domatesi çürüten hata. Kesinlikle uzak tutmalıymışız, hiç bilmiyorduk
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde rakip tanımıyor Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde rakip tanımıyor
ÇOK OKUNANLAR
Faiz kararı sonrası bankalar vites artırdı: İşte 100 bin liranın 3 aylık getirisi Faiz kararı sonrası bankalar vites artırdı: İşte 100 bin liranın 3 aylık getirisi
Ay tutulması büyük değişimlerle geliyor: Bu pazar yaşanacak, burçları fena vuracak! Ay tutulması büyük değişimlerle geliyor: Bu pazar yaşanacak, burçları fena vuracak!
Meteoroloji'den tüm yurda uyarı: Şiddetli ve çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den tüm yurda uyarı: Şiddetli ve çok kuvvetli geliyor!
Araba alacaklar dikkat: Bu modeli seçenler bin pişman oluyor! Araba alacaklar dikkat: Bu modeli seçenler bin pişman oluyor!
Bir dönemin gayrimenkul deviydi: Mülkleri icradan teker teker satılmaya başlandı! Bir dönemin gayrimenkul deviydi: Mülkleri icradan teker teker satılmaya başlandı!