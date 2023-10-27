İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundan çıkma ihtimali
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray'ın son 16 turuna kalma ihtimali belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçların tamamlanmasının ardından gruplardan çıkabilecek 16 takım Opta istatistiklerine göre belirlendi.
A Grubu'nda zirvede yer alan Bayern Münih'in son 16'ya kalma ihtimali yüzde 99.88 olarak açıklandı.
4 puanla grupta ikinci olan Galatasaray'ın son 16'ya çıkma şansı ise yüzde 47.41.
Analistler, Aslan'ın grubu ikinci olarak tamamlayıp adını son 16 turuna yazdırmasını bekliyor.