İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundan çıkma ihtimali

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray'ın son 16 turuna kalma ihtimali belli oldu.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundan çıkma ihtimali

Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçların tamamlanmasının ardından gruplardan çıkabilecek 16 takım Opta istatistiklerine göre belirlendi.

A Grubu'nda zirvede yer alan Bayern Münih'in son 16'ya kalma ihtimali yüzde 99.88 olarak açıklandı.

4 puanla grupta ikinci olan Galatasaray'ın son 16'ya çıkma şansı ise yüzde 47.41.

Analistler, Aslan'ın grubu ikinci olarak tamamlayıp adını son 16 turuna yazdırmasını bekliyor.

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