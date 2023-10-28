Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ilişkin mesaj: Atatürk'ün yolundan yürüyenlere yorulmak yakışmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu mesajında, “Şartlar zor ve çetin olabilir. Ancak unutmayınız ki, Büyük Atatürk’ün yolundan yürüyenlere, yorulmak yakışmaz. Vatanseverler yorulmayacak, kadınlar, gençler yorulmayacak. Bugünden daha kararlı, bugünden daha cesaretli olacağız. Mutlaka başaracağız” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

“Bugün, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın tüm mazlum milletlerinin makus talihini değiştiren, güçlüleri değil, haklıları yüreklendiren bir gündür. Bugün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan milletimizin, yönetimi ele aldığı gündür. Bugün, 'Hakimiyet

kayıtsız şartsız milletindir' diyenlerin, Cumhuriyet’i ilan ettiği gündür. Kimsesizlerin kimsesi güzel Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun!

“CUMHURİYET, DEMOKRASİYE GİDEN YOLUN EN ÖNEMLİ ADIMI OLSA DA DEMOKRASİNİN EKSİK KALDIĞI HİÇBİR REJİM, TEK BAŞINA MİLLET EGEMENLİĞİNİ SAĞLAYAMAZ”



Cumhuriyetin inşasının hemen ardından gerçekleştirilen atılımlar, savaş meydanlarında kazandığımız zaferleri, ekonomik zaferlerle taçlandırmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam manasıyla bağımsızlığını ilan etmiştir. 100 yıl önce millet egemenliği için yola çıkan Büyük Atatürk

ve yol arkadaşlarının izinden giden bizlere, bugün önemli bir görev düşmektedir. Bu görev, öncelikle Cumhuriyeti tüm kurum ve kuruluşlarıyla yeniden inşa etmek, ardından da onu, eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır. Çünkü Cumhuriyet, demokrasiye giden yolun en önemli adımı olsa da demokrasinin eksik kaldığı hiçbir rejim, tek başına millet egemenliğini sağlayamaz.

“ATATÜRK’ÜN YOLUNDAN YÜRÜYENLERE, YORULMAK YAKIŞMAZ”

Şartlar zor ve çetin olabilir. Ancak unutmayınız ki, Büyük Atatürk’ün yolundan yürüyenlere, yorulmak yakışmaz. Vatanseverler yorulmayacak, kadınlar, gençler yorulmayacak. Bugünden daha kararlı, bugünden daha cesaretli olacağız. Mutlaka başaracağız!

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet!”

Kaynak: ANKA