Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan 5 TL'lik madeni hatıra parasında AKP propagandası

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen 'kurtuluş savaşı' sonrası düşman işgalinden kurtulan Türkiye topraklarında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 100. yaşına girdi.

29 Ekim 1923 yılında kurulan cumhuriyetin, 100. yıl dönümü için ülkenin pek çok yanında kutlama yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Darphane, 100. yıla özel madeni para bastı.

5 TL değerinde olan parada, ön yüzünde Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı, arka yüzünde ise 5 TL yazısı bulunuyor.

AKP PROPAGANDASI YAPILDI

100'üncü yıla özel basılan hatıra parası yarın piyasaya sürülecek.

Madeni parada AKP'nin "Türkiye Yüzyılı" ifadesinin yer aldığı görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem