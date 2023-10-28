Mahfi Eğilmez: Bulgaristan ve Romanya refah düzeyi olarak son beş yılda bizi geçti

Türkiye'nin önde gelen iktisatçılarından Prof. Dr. Mahfi Eğilmez, cumhuriyetin 100. yılına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Eski Hazine Müsteşarı Eğilmez, Cumhuriyet ekonomisinin 100 yıllık bilançosunu değerlendirdiği yazısında dikkat çeken bir analizde bulundu.

Eğilmez, "Son beş yıl Cumhuriyet döneminin en başarısız beş yılıdır. Bizden çok geride başlayan Bulgaristan ve Romanya refah düzeyi olarak son beş yılda bizi geçmiştir" dedi.

Mahfi Eğilmez'in Türkiye ekonomisine ilişkin verilere yer verdiği yazısı şöyle:

"Cumhuriyet dönemi, ekonomi yönetiminde zaman zaman başarılı olmuşsa da bu başarı ivmesi sonraki dönemlerde Cumhuriyetin ilan edildiği tarihten 1950’lara kadar süren başarılı gidiş kadar süreklilik gösterememiştir. Dünya ve Kore ile olan kişi başına gelir karşılaştırması grafiği bunu açıkça göstermektedir.

'EN BAŞARISIZ BEŞ YIL'

Son beş yıl Cumhuriyet döneminin en başarısız beş yılıdır. Bizden çok geride başlayan Bulgaristan ve Romanya refah düzeyi olarak son beş yılda bizi geçmiştir. Her ne kadar Cumhuriyet döneminin son beş yılını en başarısız dönem olarak nitelendirsek de bu dönemi, geçmişin bütün sosyal, siyasal ve ekonomik birikimlerinin bir kenara bırakıldığı ve Cumhuriyet ideallerinin terk edildiği bir dönem olarak nitelediğimizde bu dönemi Cumhuriyet dönemine dâhil etmemizin doğru olup olmadığı konusu tartışmalı hale geliyor."

Kaynak: Gerçek Gündem