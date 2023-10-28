Dev zam gelmişti: Motorin fiyatlarına bu kez indirim geliyor
En son 2 lira 30 kuruş zam gelen motorin fiyatlarında 1 lira 57 kuruşluk bir indirim bekleniyor.
İsrail ve Filistin hattında yaşanan savaştan sonra petrol fiyatlarında bir fırmlama yaşanmıştı.
Uluslararası petrol fiyatlarındaki artış, yurt içi akaryakıt fiyatlarını da etkilemişti.
7 Ekim'de motorine 2 lira 92 kuruş indirim gelmiş, 16 Ekim'de ise 2 lira 30 kuruş zam yapılmıştı.
Söylentilere göre motorine, pazartesiyi salıya bağlayan gece 1,57 TL indirim bekleniyor.
GÜNCEL FİYATLAR
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,03 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,56 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,13 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,08 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,62 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,60 TL
ANKARA
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,72TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.20 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL
İZMİR
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,82 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 40.37 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,20 TL
Kaynak: Gerçek Gündem