Dev zam gelmişti: Motorin fiyatlarına bu kez indirim geliyor

En son 2 lira 30 kuruş zam gelen motorin fiyatlarında 1 lira 57 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Dev zam gelmişti: Motorin fiyatlarına bu kez indirim geliyor

İsrail ve Filistin hattında yaşanan savaştan sonra petrol fiyatlarında bir fırmlama yaşanmıştı.

Uluslararası petrol fiyatlarındaki artış, yurt içi akaryakıt fiyatlarını da etkilemişti.

7 Ekim'de motorine 2 lira 92 kuruş indirim gelmiş, 16 Ekim'de ise 2 lira 30 kuruş zam yapılmıştı.

Söylentilere göre motorine, pazartesiyi salıya bağlayan gece 1,57 TL indirim bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,03 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,56 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,13 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,08 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,62 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,60 TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,72TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.20 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,82 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 40.37 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,20 TL

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin İndirim
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