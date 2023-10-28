Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor!

İsrail ve Filistin hattında yaşanan savaştan sonra petrol fiyatlarında bir fırlama yaşandı. Uluslararası petrol fiyatlarındaki artış, yurt içi akaryakıt fiyatlarını da etkilemişti.

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Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor!

Son olarak 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelen motorin fiyatlarına 16 Ekim gece yarısından geçerli olmak üzere 2 lira 30 kuruş zam yapıldı. Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39,56 TL, Ankara’da 40,19 TL, İzmir’de 40,34 TL’den satılmaya başlandı.

Son gelen habere göre motorine, pazartesiyi salıya bağlayan gece 1,57 TL indirim bekleniyor. Benzine ise son olarak 20 Ekim gece yarısından geçerli olmak üzere 1.48 TL zam gelmişti.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 35,02 TL

Motorin fiyatı: 39,56 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 35,07 TL

Motorin fiyatı: 39,62 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 35,68 TL

Motorin fiyatı: 40,19 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,78 TL

Motorin fiyatı: 40,34 TL

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