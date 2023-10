TİP'ten Ankara'da Cumhuriyet'e Özgürlük mitingi; Erkan Baş: Can'ı o zindandan çıkaracağız

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın partisinin milletvekili Can Atalay’ın halen hukuksuzca Silivri’de tutulmasına karşı başlattığı Hatay’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüş, bugün son buldu.

Baş, Anıt Park'ta partililer ve Can Atalay'ın dostlarıyla buluştu. İlk olarak sahneye TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil çıktı.

"ÖZGÜRLÜK YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDECEK"

Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay kürsüye çıkarak partililere seslendi. Atalay şunları kaydetti:

"AYM açık bir direktif veriyor. Can Atalay'ı derhal tahliye edin. Can Atalay hapisten çıkacak bundan eminiz. Çünkü bu ülkede özgürlük için yürüyenler var. Çünkü bir köşeye sıkıştırılmış olsa da hukukta adalette direnenler var. Can çıkacak elbette, sevineceğiz. Asıl sevincimizi Osman Kavala, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özderen çıktığında yaşayacağız. Onlar için özgürlük yürüyüşümüz devam ediyor. Madem bir araya geliş sebebimiz özgürlük buradan Filistin halkına dayanışma selamlarımızı yollayalım. Yaşanılan katliamların son bulmasını dileyelim.

"CAN'I O ZİNDANDAN ALACAĞIZ"

Kürsüye çıkan Erkan Baş şunları kaydetti:

"Ülkenin dört bir yanında haksızlığa, zulme karşı adımlarını adımlarımıza katan herkese teşekkür ediyorum. Biz bu yürüyüşe Can Atalay'ın esaretine son vermek için çıktık. Bırakmazlar, diyorlardı. Şöyle yanıt verdik: Biz alışmayacağız. Biz kabullenmeyeceğiz. AYM kararıyla haklılığımız tescillenmiş oldu. Adalet geldi demiyoruz ama zor bir mücadeleyi kazandık.

Adalet sarayı dedikleri o binalar buradaki sarayın şubesidir. Buradan söz veriyorum Can Atalay'ı o zindandan alacağız.

Cumhuriyet halkın egemen olmasıdır. Devrimcidir. İşte buradayız. Halkın kendi kaderini kendi eline almasındayız. Bizim cumhuriyetçiliğimiz evrenseldir.

Bakın bugün İstanbul'da miting yapmışlar Hamasi konuşmalarla halkın duygularıyla oynuyorlar. Buyurun İsrail ile tüm ticari ve askeri ilişkileri kesin.

Biz teslim olmayız. Kanıt mı? Kanıtımız Gezi'dir. Kanıtımız tüm memleketin sokaklarına Zeren için çıkan gençlerdir.