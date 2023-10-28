Kılıçdaroğlu'na 'seçilseydim yanımda olacaklardı, şimdi karşımdalar' yanıtı: 12 yılın sonunda başarı gelseydi yanında olacaktık

CHP'deki değişimcilerden Murat Emir, "Seçilseydim yanımda olacaklardı, şimdi karşımdalar" sözlerine cevap verdi.

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Kılıçdaroğlu'na 'seçilseydim yanımda olacaklardı, şimdi karşımdalar' yanıtı: 12 yılın sonunda başarı gelseydi yanında olacaktık

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi.

Sözcü'den İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Diğer partilere 39 milletvekili verme kararının yanlış olduğunu düşünmüyor musunuz" sorusuna "Seçilseydim yanımda olacaklardı evet, şimdi karşımdalar… Kimin haklı olup olmadığını toplumun vicdanına bırakmak lazım" demişti.

Değişimcilerden Murat Emir, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine şöyle yanıt verdi:

“Sayın Genel Başkanımızın tespiti son derece yerinde. 12 yılın sonunda başarı gelseydi yanında olacaktık. Oysa bugün sadece Genel Başkan değişimi değil, kadrolarıyla, yönetim anlayışıyla , sosyal demokrat parti programıyla ve demokratik içtüzüğüyle kapsamlı bir değişim öneriyoruz. Yani konu asla kişisel değil. Bütün amacımız bir daha seçim kaybetmemek ve umutları söndürmemek.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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