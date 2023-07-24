Tarkan'dan Akbelen desteği: Doyun, doğayı rahat bırakın artık

Tarkan, Akbelen Ormanı’nda kesimi durdurmak isteyen köylülere jandarmanın biber gazlı TOMA'yı saldırısına tepki gösterdi.

Tarkan'dan Akbelen desteği: Doyun, doğayı rahat bırakın artık

Sanatçı Tarkan, Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesilmesine karşı çıktıkları için yine jandarma saldırısına uğrayan köylülere destek verdi. 

8 kişinin gözaltına alındığı 4 kişinin de yaralandığı jandarma saldırısının ardından bir köylünün gözyaşları içinde çektiği videoyu paylaşan Tarkan, şu ifadeleri kullandı: "İklim krizi her gün daha şiddetlenirken, bize kırmızı alarmlar verirken, dünya her gün daha yaşanmaz bir yere dönüşürken rant için ormanlar kesilmeye devam ediliyor. Aklım almıyor. Ne için? Para için. Doyun artık. Doğayı rahat bırakın artık. Doğasına sahip çıkmaya çalışan bu güzel insanları da üzmeyin, mağdur etmeyin, duyun artık. #AkbeleneDokunma #DoğayaDokunma..." 

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