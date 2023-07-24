Hiranur Vakfı'ndaki cinsel istimara yeni dava: Vakıf yöneticileri "sahte kemik yaşı raporu"ndan yargılanacak

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirilmesi"ne ilişkin Ankara Barosu yeni bir dava açtı.

Hiranur Vakfı'ndaki cinsel istimara yeni dava: Vakıf yöneticileri "sahte kemik yaşı raporu"ndan yargılanacak

Ankara Barosu, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirilmesi"ne ilişkin dava sürerken vakfı yöneticileri hakkında “kemik yaşı tespitinde usulsüzlük yapmaları ve suçu bildirmemeleri eylemleri” nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Baronun şikayeti ardından iddianame hazırlandı.

Hiranur Vakfı’nın kurucusu ve babası Yusuf Ziya Gümüşel tarafından 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 6 yaşında evlendirilen H.K.G.,’nin davası devam ediyor. Ankara Barosu'nun suç duyurusunun ardından bu kez Hiranur Vakfı yöneticileri hakkında iddianame hazırlandı. 

Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada, baronun Hiranur Vakfı yöneticileri hakkında, "kemik yaşı tespitinde usulsüzlük yapmaları ve suçu bildirmemeleri" eylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. 

Vakıf yönecileri hakkında, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ile kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik" suçlarından iddianame düzenlendi. İstanbul Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması 11 Eylül'de görülecek. 

Dava kapsamında Hiranur Vakfı yöneticileri 11 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen cinsel istismar davası, Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel’in tutukluluk halinin devamına karar verilerek 9 Ekim saat 10.00’a ertelenmişti.

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