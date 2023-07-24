Büyükçekmece'de bakımevindeki eziyet görüntülerine soruşturma: Şüpheli gözaltında

İstanbul Büyükçekmece'de, bir engelli bakımevinde bakıma muhtaç hastaya vurup dalga geçen çalışanın yer aldığı görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntüler üzerine İstanbul Valiliği tarafından başlatılan soruşturmanın ardından bakımevi kapatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çalışanın iş akdinin feshedildiğini ve suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bakıma muhtaç bir hasta ile dalga geçen çalışan kadın çalışan tarafından kaydediliyor. Bakıma muhtaç hastaya vurup dalga geçen çalışana görüntüyü çeken çalışan ise kahkahalarıyla eşlik ediyor.

İstanbul Valiliği, görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Özel Gözlem Engelli Bakımevi kapatıldı. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "24.07.2023 tarihinde Büyükçekmece İlçemizde faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da görüntülere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul’da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Silivri’de özel bir bakımevinde meydana gelen olayın paylaşılmasının ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunmuştur.

Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir."

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Valiliğince görüntülerin çekildiği tespit edilen Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde açılan idari soruşturmanın ardından harekete geçti.

Olayın yaşandığı engelli bakımevindeki çekilen görüntülerde yer aldığı belirlenen şüpheli N.C. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.