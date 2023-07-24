CHP'den Akbelen tepkisi: Jandarma şirketlerin değil milletin haklarını korumak için vardır

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda açılmak istenen kömür madenine karşı İkizköylülerin doğa nöbeti tuttuğu alana bu sabah saat 05:30’da çok sayıda jandarma ve TOMA sevk edildi ve bölgedeki ağaçlar kesilmeye başlandı.

Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülere jandarma biber gazıyla müdahale etti. Gözaltı sayısı 8'e yükselirken, 4 kişi yaralandı. Müdahale sırasında köylülerden bayılanlar oldu, bölgeye ambulans sevk edildi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Süleyman Bülbül de Akbelen'deki doğa kıyımına ve köylülerin gördüğü muameleye çok sert tepki gösterdi. CHP'li Bülbül şunları söyledi:

5'Lİ ÇETE SERVETİNE SERVET KATMAK İÇİN ÇEVRE KATLİAMI YAPIYOR"

"Çevreye, doğaya ve ormana ihanet vatana ihanettir. Akbelen Ormanı'nda Jandarma köylülere jop, biber gazı ve TOMA'yla müdahale ediyor. 5'li çete servetine servet katmak için çevre katliamı yapıyor.

Çevre ve doğa katliamına 'dur' dediği için haksız ve hukuksuz gözaltına alınan vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın.

"JANDARMA ŞİRKETLERİN DEĞİL, MİLLETİN HAKLARINI KORUMAK İÇİN VARDIR"

Bu katliamı, devlet eliyle yapılan zulmü, zorbalığı durdurun! Jandarma şirketlerin değil Milletin haklarını korumak için vardır! Suç teşkil eden emri veren de uygulayan da hesabını verecektir! Sonuna kadar talana, yağmaya karşı Akbelen Ormanı'nı savunacağız!"