Depremde 89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi soruşturmasında tutuklanan 7 kişi tahliye edildi

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Galeria Sitesi, 89 kişiye mezar olmuş, yürütülen soruşturmada 7 kişi tutuklanmıştı.

TAHLİYE TALEBİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde yıkılan, altında Galeria İş Merkezi'nin bulunduğu siteye ilişkin tutuklu zanlılardan 7'si hakkında, avukatları tarafından nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne tahliye talebinde bulunuldu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Talebi değerlendiren hakimlik, tutuklulukta geçirilen süre ve delillerin toplanmasını gerekçe göstererek, Bahattin Y., Ender T., Mehmet T., Muhammed Aziz Ö., Nihat Y., Rojhat Ş. ve Selahattin Ö.'nün tahliyesine karar verdi.

Soruşturma kapsamında 4 müteahhidin tutukluluğu devam ediyor.