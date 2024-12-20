Tarihi Eser Kaçakçıları Yakayı Ele Verdi! Tam 11 Milyon Lira Değerinde

Ankara'da yaklaşık 11 milyon lira değerindeki 2 bin 680 adet Roma Dönemi sikkesi ve 12 adat objeyi satmaya çalışan şahıslar yakalandı. Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Tarihi Eser Kaçakçıları Yakayı Ele Verdi! Tam 11 Milyon Lira Değerinde

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen planlı istihbarat faaliyetleri kapsamında jandarma ekipleri tarafından Etimesgut ilçesi Yeni Bağlıca Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

NEREDEYSE 11 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Operasyon çerçevesinde A.M.B ve İ.G isimli şüpheli şahısların kullanmış oldukları araçta yapılan aramada 10 milyon 900 bin Türk Lirası değerinde 2 bin 680 adet Roma Dönemine ait sikke ve 12 adet Roma Dönemi'ne ait tarihi obje ele geçirildi.

Olayla ilgili göz altına alınan iki şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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