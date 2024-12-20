İnşaatta Acı Ölüm! 10.Kattan Asansör Boşluğuna Düştü

Mersin’de bir inşaatta meydana gelen kaza yürekleri yaktı. İnşaatta çalışan 20 yaşındaki işçi, iddiaya göre asansör boşluğunu fark etmeyerek onuncu kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

İnşaatta Acı Ölüm! 10.Kattan Asansör Boşluğuna Düştü

Mersin'in Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'nde yapımı devam eden 14 katlı binanın inşaatında çalışan 20 yaşındaki Mikail Can Kahraman, iddiaya göre asansör boşluğuna düştü. 10.kattan aşağı düşen Kahraman’ı fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İnşaatta Acı Ölüm! 10.Kattan Asansör Boşluğuna Düştü - Resim : 1

ONUNCU KATTAN İKİNCİ KATA DÜŞTÜ

Kahraman’ın 2. kattaki asansörün üzerine düştüğü öğrenilirken, sağlık ekipleri yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İnşaatta Acı Ölüm! 10.Kattan Asansör Boşluğuna Düştü - Resim : 2

Kaynak: İHA

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