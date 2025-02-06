'Tapulu Arazim' Dedi, Bariyer Çekip Yolu Kesti
Tekirdağ’da Ayhan Kılıç adlı vatandaş tapulu arazisi olduğunu iddia ettiği sokağı demir bariyerler çekerek ulaşıma kapattı. Yolun kapandığını fark eden vatandaşlar ise durumu polise bildirirken, Kılıç yapılan ölçümlerde sokağın bir kısmının kendi tapulu arazisi olduğunun belirlendiğini belirtti.
Resmi kurumlara kendisine ait tapulu araziye ölçüm yaptırdığını ifade eden Kılıç, "Yapılan ölçümde sokağın bir kısmı da benim tapulu arazim içerisinde olduğu belirlendi. Belediye ile konuştuğumda da bana, kendi yerim olduğunu ve istediğimizi yapabileceğim söylendi. Ben de kendi tapulu yerim olan sokağın girişini demir bariyer çekerek kapattım" ifadelerini kullandı.
‘BU ALANDA YANGIN ÇIKTI, EVİMİZ YANDI’
Söz konusu alanın 1960 yılından beni kendilerine ait olduğunu söyleyen Ayhan Kılıç, "Bu alanda yangın çıkmıştı, evimiz de yanmıştı. Burayı boş bir alan düşünürler sandım ama daha sonra yolu asfaltlayıp sokak yaptılar. Ben de yaptırdığım ölçümde bize ait olduğu ortaya çıkınca kapattık" şeklinde konuştu.
KONU İNCELEME ALTINDA
Süleymanpaşa Belediyesi yetkilileri de bu gelişmenin ardından konunun incelendiğini ifade etti.
Kaynak: AA-DHA