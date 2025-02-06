'Tapulu Arazim' Dedi, Bariyer Çekip Yolu Kesti

Resmi kurumlara kendisine ait tapulu araziye ölçüm yaptırdığını ifade eden Kılıç, "Yapılan ölçümde sokağın bir kısmı da benim tapulu arazim içerisinde olduğu belirlendi. Belediye ile konuştuğumda da bana, kendi yerim olduğunu ve istediğimizi yapabileceğim söylendi. Ben de kendi tapulu yerim olan sokağın girişini demir bariyer çekerek kapattım" ifadelerini kullandı.

‘BU ALANDA YANGIN ÇIKTI, EVİMİZ YANDI’

Söz konusu alanın 1960 yılından beni kendilerine ait olduğunu söyleyen Ayhan Kılıç, "Bu alanda yangın çıkmıştı, evimiz de yanmıştı. Burayı boş bir alan düşünürler sandım ama daha sonra yolu asfaltlayıp sokak yaptılar. Ben de yaptırdığım ölçümde bize ait olduğu ortaya çıkınca kapattık" şeklinde konuştu.

KONU İNCELEME ALTINDA

Süleymanpaşa Belediyesi yetkilileri de bu gelişmenin ardından konunun incelendiğini ifade etti.

Kaynak: AA-DHA