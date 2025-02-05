Tapu Dolandırıcılarına Dev Operasyon! 5 Milyarlık Vurgunu 'Mahkeme Kararı' ile Yapmışlar

İstanbul merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 54 bölünemez tarım arazisini haksız kazanç amacıyla satan suç çetesi çökertildi. Operasyon kapsamında 45 şüpheli yakalanırken, piyasa değeri 5 milyar TL olan 585 arsa ve 80 konut ele geçirildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, bölünemez statüdeki tarım arazilerini hukuka aykırı şekilde böldürerek satışını yapıp haksız kazanç elde eden bir organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonrası aralarında bir tapu müdürü ve iki kamu görevlisinin de bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 8 kişi tutuklanırken, yaklaşık 5 milyar lira değerindeki konut ve arsalara el konuldu.

Tapu Dolandırıcılarına Dev Operasyon! 5 Milyarlık Vurgunu 'Mahkeme Kararı' ile Yapmışlar - Resim : 1

13 İLDE OPERASYON

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre operasyon, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 6 aylık çalışmanın ardından gerçekleştirildi. İstanbul merkezli başlatılan operasyon, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Iğdır, Giresun, Karabük, Kırklareli, Konya ve Tekirdağ’da da geniş çapta sürdürüldü.

Tapu Dolandırıcılarına Dev Operasyon! 5 Milyarlık Vurgunu 'Mahkeme Kararı' ile Yapmışlar - Resim : 2

BÖLÜNEMEZ ARAZİLERİ SATMIŞLAR

Soruşturma kapsamında, 54 bölünemez statüdeki tarım arazisinin, asliye hukuk mahkemelerinde alınan usulsüz kararlarla bölünerek satıldığı tespit edildi. Operasyonda, 650 tapu belgesi, 150 noter vekaletnamesi, 75 muvafakatname, 50 mahkeme kararı, 30 kadastro belgesi, 40 senet, 30 çek ve 4 milyon TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli illerde bulunan 585 arsa ile 80 konutun mülkiyetine el konuldu.

Tapu Dolandırıcılarına Dev Operasyon! 5 Milyarlık Vurgunu 'Mahkeme Kararı' ile Yapmışlar - Resim : 3

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, Çatalca Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, 8 kişinin tutuklanmasına, 37 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA

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