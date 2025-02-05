Çocukları Kreşte Darp Edilen Aileye Büyük Şok, Tek Bir Eylem Sonrasında Mağdurken Şüpheli Oldular

Mersin’in Erdemli ilçesinde iddiaya göre, Uğur ve Pelin Yetişir çiftinin kreşte eğitim gören 4 ve 6 yaşındaki çocukları, özel kurumda hizmetli olarak görev yapan N.Ş. tarafından darp edildi.

Başka bir ailenin şikayeti üzerine incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde çocuklarına yapılan kötü muameleyi gören çift şikayetçi oldu.

GERÇEK KAMERADA ORTAYA ÇIKTI

Olayın görüntülerini sosyal medyadan paylaşan aile, şüpheli durumuna düştü. Başka ailelerin de çocuklarının şiddete maruz kaldığını belirten baba, ilgililerin ceza almasını istedi.

Çocuklara kötü muamele ettiği ileri sürülen N.Ş. işten çıkarılırken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı ortaya çıktı.

'YALAN SÖYLÜYORDUR DİYORDUM'

Baba Uğur Yetişir şunları söyledi: Çocuğum bu olaydan 2 ay öncesinde kendilerine 'beni tuvalete kapatıyorlar, bana eziyet ediyorlar' diyordu. Çocuktur belki yalan söylüyordur diyordum bu video ortaya çıkana kadar. Videoyu izlediğimizde kreş sahibinin bahsettiği gibi kolundan tutup sıraya alma değil, aşırı bir şiddet gördüğü anlaşıldı.

'SABIKASI VAR'

Öğretmen olarak bildikleri kişinin temizlik görevlisi çıktığını belirten Yüreğir “Temizlik görevlisi nasıl eğitim verebiliyor. O keza sabıkalı olan bir kişi nasıl kreş işletebiliyor. Kreşi annesinin üstüne yapıyor annesinin de sabıkası var. Olay en başından kopuyor aslında” diye tepki gösterdi.

'ŞÜPHELİ TARAFINA DÜŞTÜK'

“Bizim hakkımızda itibar suikastından dolayı suç duyurusunda bulunmuşlar, kamera kaydını alıp paylaşmamızdan dolayı. Hem mağdur taraf biziz hem de şüpheli tarafına düştük” diyen Yüreğir, suçluların cezasını bulması için çağrı yaptı.

Kaynak: İHA