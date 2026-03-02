Tanju Özcan Hakkında Tutuklama Talebi
Bolu Belediyesi'ne düzenlenen 'irtikap' operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifade veren Tanju Özcan, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi, geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alınmıştı.
TANJU ÖZCAN'A TUTUKLAMA TALEBİ
Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 13 kişi, Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Ali Sarıyıldız, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
