Tanju Özcan Hakkında Tutuklama Talebi

Bolu Belediyesi'ne düzenlenen 'irtikap' operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifade veren Tanju Özcan, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Tanju Özcan Hakkında Tutuklama Talebi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi, geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alınmıştı.

TANJU ÖZCAN'A TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 13 kişi, Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Ali Sarıyıldız, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Başsavcılıktan Açıklama Geldi: Tanju Özcan'ın Gözaltına Alınmasında 'Zincir Market' DetayıBaşsavcılıktan Açıklama Geldi: Tanju Özcan'ın Gözaltına Alınmasında 'Zincir Market' DetayıGüncel

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Gözaltına AlındıBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Bolu Tanju Özcan
'İncirlik' Soruşturmasında 3'ü Gazeteci 4 Kişi İçin Karar 'İncirlik' Soruşturmasında 3'ü Gazeteci 4 Kişi İçin Karar
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
AFAD Duyurdu: Malatya'da Deprem AFAD Duyurdu, Malatya'da Deprem
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşı Üçüncü Gününde | İsrail, 2 Günde İran'daki 600 Noktayı 2500 Bombayla Vurdu İsrail, 2 Günde İran'daki 600 Noktayı 2500 Bombayla Vurdu
Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar İsmail Kaani'ye Çevrildi! Saldırıdan Dakikalar Önce Ayrılmış Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar O İsme Çevrildi
Emeklinin Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi? AK Parti'den Yeni Açıklama Bayram İkramiyesine Bu Yıl Zam Yok
Lisede Öğrenci Dehşeti! 2 Öğretmeniyle Bir Öğrenciyi Bıçakladı! Bir Öğretmenden Acı Haber 17 Yaşındaki Öğrenci 2 Öğretmeniyle Bir Öğrenciyi Bıçakladı
FETÖ Soruşturmasında 10 Yıldır Aranıyordu... Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakalandı Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakalandı